Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

¿Qué sigue con los tendederos?

Moda o no, está sirviendo para que se denuncie a todos los maestros que han realizado acoso sexual contra sus alumnas, particularmente, gracias a los tendedores que se está exponiendo en las preparatorias y universidades, públicas como privadas.

Pero ahora ¿qué sigue?, porque no se puede despedir a un maestro por una denuncia anónima que se realiza en estos “tendederos”, porque se requiere una acusación directa, una denuncia formal, el debido proceso, el hecho de que quién acusa, tiene la obligación de probar.

Sin embargo, pareciera que el coronavirus se terminó comiendo a los tendederos que se realizaron en diversas escuelas y frente al Congreso del Estado y cortaron el contagio en las universidades, los Cobachs e, incluso, en unas escuelas primarias que no lograron salir a la luz pública en parte por el efecto mediático de la pandemia y porque padres de familia y docentes, lograron “operar” antes de ser expuestos.

Además, no fue precisamente por la enfermedad, sino porque también no hay elementos jurídicos con qué puedan proceder los directivos de los centros educativos contra quienes han sido señalados, porque en todos los lugares las denuncias fueron anónimas e, incluso, se pudo leer nombre de personas que al menos no es pederasta, pero mientras fue descalificado como tal.

Claro está que sí sirvieron para denunciar a algunos que más que merecido se lo tienen y que no duden, pensarán más de dos veces el volver a acosar a alguien, en ejercer su posición de poder para presionar a sus alumnas, o alumnos, a satisfacer sus bajos instintos sexuales.

Y hay que decirlo con toda claridad: no todos lo hicieron con responsabilidad y eso tampoco se vale, porque pusieron nombres de personas a quienes queda claro les quieres arruinar su reputación, su futuro y lo que le sigue, al colgar su nombre y en algunos casos, su foto en esos tendederos, simplemente porque tenían el poder para hacerlo.

Sería muy importante que las denuncias fueran acompañadas de la denuncia correspondiente, para seguir el proceso legal, porque de lo contrario los directivos de las escuelas quedan atados de mano y sin importar el tiempo en el que haya sucedido.

A lo más que llegarán es quizá a una sanción administrativa y no me queda claro por cuál concepto sería, mientras tanto el daño moral, el daño irreparable a la reputación, está hecho, en un solo sentido, a favor de una supuesta víctima y con todo en contra del supuesto victimario, sin posibilidades de probar su inocencia.

Ahora hay todo el apoyo para quienes deseen realizar su denuncia a otro nivel y así proceder jurídicamente contra él o la presunta implicada en este delito y deberá ser necesario para evitar que estos tendederos se queden en sólo eso.

No se puede negar que sirvió de mucho, sólo se espera que no haga mal uso de ese mecanismo y termine desvirtuándolos, una tendencia marcada dentro del amplio movimiento feminista en Chiapas y en México.

Por eso destaca la reacción de la diputada del PVEM, Valeria Santiago Barrientos, subió un “Punto de Acuerdo” sobre el tema referente a los tendederos solamente en las escuelas:

“El Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación, como eje rector, así como a todas las instituciones educativas tanto públicas como privadas, para dar seguimiento a las expresiones vertidas en la actividad denominada “Tendedero del Acoso o Muro de la Vergüenza”, para el cumplimiento de la legislación que regula la libertad de expresión, el acoso escolar y el acoso sexual, en beneficio de las y los educandos de Chiapas”.

Aún falta mucho camino que recorrer, pero se avanza, ojalá haya mecanismos para dar el segundo paso, siempre cuidando no violar los derechos de los presuntos acusados.

José Antonio Aguilar Castillejos, el súper delegado en Chiapas tiene en sus manos una “papa caliente” que lacera a 20 mil chiapanecos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a quienes mandó a la calle sin mediar palabra, sobre mentiras, dándole vueltas a un asunto que es claro a simple vista: su capacidad de operación política está reducida a cenizas, no está en el polo de poder y su ambición lo está haciendo cometer errores de primaria.***

La salida de Edwin Herrera, “renunciado” Coordinador de Jóvenes Construyendo el Futuro en Chiapas, representa un golpe bajo al equipo de Zoé Roblero Aburto en la estructura operativa de la 4T.

El pleito con Aguilar Castillejos se refleja en el gobierno federal, pero tiene su origen en la escena del control político de Morena en Chiapas y de paso, lastima las aspiraciones futuras de al menos, 20 mil jóvenes chiapanecos que fueron dados de baja (desvinculados, le llaman) del programa, a pesar de haber trabajado enero, febrero y lo que va de marzo.***