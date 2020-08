Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

¿Educación pobre o pobre educación?

Como era de esperar el regreso a clases en esta nueva normalidad es complicada, trae en sí muchos problemas, tanto para los niños, para los papás, como para los maestros, porque en muchos lugares aún no se ponen de acuerdo, amén que existe el gran problema de que algunos estudiantes no tienen forma de cómo recibir la famosa clase en televisión.

Era secreto a voces que se enfrentarían estas situaciones, porque aún en ciudades capitales hay familias que no cuentan con una televisión o si tienen tele, pero no hay un adulto que esté acompañando a los menores a entender su clase con un sistema que no conocen, no están familiarizados con él y lo que es peor simplemente no saben cómo usar.

La intención es buena, eso nadie lo pone en duda, si tomamos en cuenta que se busca que los niños no pierdan más clases al seguir en semáforos no verde para que regresen a las aulas y las materias sean presenciales; sin embargo, era claro que este sistema no a todos les funciona.

Es más, a quienes tienen acceso al internet y los tienen sentados de 8 de la mañana a la hora que termina sus clases se han visto con el inconveniente de que la plataforma que han decidido usar colapsó a nivel mundial como lo es el Zoom.

De la calidad de enseñanza ni hablar, porque ese sería otro tema aparte y los maestros para no extrañarlos también hicieron su aparición el “primer día de clases” con una caravana, pues también ellos ya se “modernizaron”, quizá ya no se vean esas marchas multitudinarias, sino ahora será la gran fila de carros manifestándose y se sabrán que son de estos por las consignas que traerán escritos en los automóviles.

El punto es que la enseñanza a los niños sobre todo de educación básica y media está más que complicado, si de por sí al menos en la entidad hay deficiencia, ahora las cosas son peor, porque no dude que cuando se regrese a clases presenciales, algunos alumnos habrán logrado los objetivos porque tuvieron el apoyo de sus padres y otros no sabrán nada porque no tuvieron donde ver los programas educativos.

Y es que, si bien el papel de los padres es muy importante, muchos ya están trabajando, otros más no tienen el conocimiento para ayudar a sus hijos y otros simplemente no les importa ayudar en la educación a sus “bendiciones”.

Así que el panorama educativo no se ve claro y en la entidad la secretaría de Educación sigue tan opaca como desde el principio del sexenio, pues Aidé Domínguez, no ha logrado dar buenos resultados, hay que recordar que el sector magisterial la desconoció desde el inicio de este gobierno y su actuar ha dejado mucho que desear, así que el panorama educativo no se ve claro.

Base de datos…-

Los estudiantes normalistas siguen haciendo de las suyas a pesar de que la secretaría de Gobierno que encabeza Ismael Brito Mazariego los ha atendido y se les ha dado atención en todos sus puntos.

Quizá lo que se debería hacer es que la Fiscalía General de Justicia se ponga las pilas y actué contra estos, sobre todo cuando comenten desmanes como bloquear carreteras, destruir vehículos, entre otros, pues queda claro que ese tipo de acciones ya no les surte el mismo efecto que en otros sexenios.

El PRD está dando una bocanada de aire al cambiar de dirigente y dejar en ese puesto a José Antonio Vázquez Hernández, mejor conocido como “El Camarón”, ya que este es militante desde hace muchos años y perredista de hueso colorado, lo cual permite pensar que al menos no permitirá que desaparezca el partido del Sol Azteca, habrá que esperar al tiempo.