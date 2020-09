Polígrafo Político/ Darinel Zacarías

¿Ejercicio, ensayo o buscapié?

“En tiempos tan oscuros, nacen falsos profetas”

Joaquín Sabina

Pese a que se mueve con sigilo y promueve un protagonismo de unos días a la fecha, los ejercicios demoscópicos no le dan margen de posicionamiento a César Amín González Orantes en Tapachula.

González Orantes inició un trabajo de simulación. Aparece queriendo acaparar reflectores y dejar claro que sería el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de la otrora Perla del Soconusco.

Sin embargo, parece que a quienes serían sus opositores César Amín no representa ningún riesgo en los próximos ejercicios electorales.

A este supuesto suspirante a la alcaldía huacalera se le atribuyen padrinos muy tibios, además del ser sindicado de no haber nacido en Tapachula y una serie de anécdotas en su histórico y maratónica hoja de vida.

Sin embargo no descartemos que la aparición de César Amín en el escenario electoral obedezca a un estratégico señuelo político.

El secretario de Transporte Aquiles Espinosa es uno de los padrinos de González Orantes y entonces, seria allí donde la estratagema podría aparecer, ponerle un “fardo” a los aspirantes de los demás institutos como Morena y el PVEM.

Lo mejor que puede ocurrir en la jungla electoral de Tapachula, es que se concrete la aspiración de este político, que parece que ni con levadura quiere levantar.

Sin menospreciar que en el tricolor de Tapachula existen viejos lobos de mar que no cederían terreno fácilmente, al menos que haya un acuerdo desde las altas esferas del poder.

No veo en un estado conformista a políticos de la catadura de Ezequiel Orduña Morga, Rodulfo Muñoz Campero, Neftalí del Toro, César Ramírez, etc.

En el entendido de que Tapachula sigue cultivando fuertemente su voto rojo, es decir su bastión tricolor sigue, efectivamente voto cautivo.

Así que el papel que jugará César Amín González Orantes será de “oyente”, porque así obedece a los intereses de quienes diseñan y operan desde los war room de la política.

La otra tesis es que el caminar de este político tildado de “oportunista” este siendo utilizado como chivo expiatorio.

Sin descartar que su aparición en los principales baros o cafeterías de Tapachula es atender la simple y llana instrucción del penthouse de caminar y como se dice coloquialmente “medir el agua a los camotes”.

Además de que su andar e incursionar en esta época electorera con el papel de político simulador y samaritano obedece en pedir arriba, para que le den abajo. Así, alcanzar alguna posición en la repartición de cargos a elección popular.

Porque se de pactar se trata, este personaje se pinta sólo. ¿Entonces mutará de chivo expiatorio a negociador?

Alcaldes y regidores que solicitaron separación del cargo

En la Comisión Permanente del Congreso Local desfilaron solicitudes para separación de cargos de miembros de ayuntamientos, que desean participar en las próximas elecciones del 2021.

Esto en atención a la normativa electoral y al exhortó del presidente consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas.

Con la nueva ley aprobada vigente, hasta que la Corte diga lo contrario, son 120 días antes de las precampañas, que inician el 21 de enero de 2021.

El que desee reelegirse como miembro de Ayuntamiento debió pedir licencia este 21 de septiembre, tendrían que separarse del cargo únicamente los que aspiran a la reelección.

Los miembros de ayuntamientos con solicitud de licencia son la presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, Emiselda González Roblero.

Asimismo el presidente municipal de El Parral, Albert Molina Espinoza, la presidenta y síndico municipal de Suchiate, Sonia Eloína Hernández Aguilar y Josué Cifuentes Calderón.

Se aventuró también, el alcalde de Tuzantán, Bany Oved Guzmán Ramos.

Se habla también del primer regidor propietario del Ayuntamiento de Rincón Chamula San Pedro, Andrés Sánchez López.

La regidora plurinominal del Ayuntamiento de Altamirano, Heidi Pino Escobar

Y el regidor de representación proporcional de Chilón, Antonio Moreno López.

Es importante precisar que existen muchas disposiciones de las nuevas leyes electorales en Chiapas que se encuentran impugnadas por varios partidos políticos.

Mientras tanto las campañas serán de 30 días, en el mes de mayo de 2021, el registro de candidaturas será a finales de marzo, las pre campañas a finales de enero, la reforma tuvo impacto en la logística de la elección, únicamente en la instalación de los consejos municipales distritales que será en el mes de marzo y antes sería en diciembre.

PD1: Gracias infinitas a quienes tuvieron a bien tomarse un momento de su sagrado tiempo para felicitarme por motivo de mi cumpleaños. Por sus muestras de cariño y estima, me siento sumamente afortunado.

PD2: El instituto del Chiapas Unido sigue trabajando de manera sigilosa en diversos municipios de Chiapas. Perfil bajo, pero seguro es la operación que realiza Conrado Cifuentes Astudillo, sin duda eso se verá reflejado en entregar buenos resultados en su encomienda asignada.

¿Quién dijo qué tengo sed?