¿Qué hicimos? / Zoé Robledo

Pasó cuatro años en la oscuridad. Una descarga eléctrica le dejó lesiones, quemaduras y una catarata en el ojo derecho. A sus 28 años Samuel volvió a ver la luz gracias a una jornada oftalmológica gratuita en el Hospital Rural San Felipe Ecatepec en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tuve un accidente con unos cables de alta tensión que me ocasionó quemaduras en partes del cuerpo y catarata en el ojo derecho, que hizo que ya no mirara nada. Me estresé mucho porque la catarata se dio un mes después del accidente; la vida me cambió de la noche a la mañana, tuve que dejar mi trabajo y sólo un amigo me hizo favor de contratarme.

A Samuel se le realizó una facoemulsificación que consiste en extraer el cristalino opacificado para ser reemplazado por una lente intraocular. Parece y suena complejo pero en menos de dos horas pudo irse a casa con la esperanza de pronto volver a su pasión: el fútbol. Esta es una historia digna de contarse. Es el Estado mexicano llevando acciones de salud a los lugares más apartados y con las personas que menos tienen. Es el águila de la seguridad social bien puesta.

Esta estrategia que lleva la medicina de alta especialidad a donde más se necesita tiene tres objetivos: abatir el diferimiento quirúrgico en el segundo nivel de atención, mejorar la oportunidad en consulta externa de especialidades y promocionar la donación y trasplante de órganos y tejidos.

Son acciones extraordinarias en tiempos extraordinarios. Jornadas de una semana en unidades del segundo y tercer nivel en las especialidades quirúrgicas y médicas con mayor demanda: Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, Oftalmología, Urología, Dermatología, Psiquiatría y Medicina Interna.

Con el águila bien puesta se busca realizar 14,620 intervenciones quirúrgicas en 50 jornadas. Además de tres macro jornadas. La primera se realizó del 18 al 22 de julio con 5,013 intervenciones quirúrgicas: 1,813 de oftalmología, 2,308 de cirugía general y 892 de ortopedia.

La segunda será durante octubre con motivo del día mundial de la visión; aquí se tienen proyectadas 5,400 intervenciones de oftalmología, 500 procedimientos de cirugía general y 500 de ortopedia.

En cuanto al programa de trasplante renal se llevan a cabo jornadas para pacientes de las delegaciones con menor número de procedimientos, acción que mejora la oportunidad para los derechohabientes. Aquí la meta es beneficiar al menos a 200 personas.

Tener el águila bien puesta es hacer realidad el sueño planteado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador: que toda persona sin importar su condición social tenga acceso a servicios de salud de calidad, gratuitos y donde más se necesita. Que la salud sea un derecho y nunca más un privilegio.

Mientras escribo: El domingo acompañé al Presidente López Obrador a Rahum, Sonora, para la presentación de los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Se trata de un proceso de reconciliación con comunidades históricamente excluidas. Ahí construimos un nuevo hospital IMSS Bienestar para que el acceso a la salud esté garantizado.