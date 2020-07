Retiran filtros sanitarios en centro de TGZ, SS municipal pide continuar precauciones

Durante las primeras dos semanas se presentaron unas 800 personas con más de dos síntomas relacionados a COVID-19

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Después de que el pasado 27 de mayo se instalaran los filtros sanitarios en el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez para regular la entrada de las personas que acudían esta zona, éste ha sido retirado, tal y como se tenía previsto después de que se llegara al acuerdo de mantenerlo hasta el 30 de junio.

Este filtro recibía – en promedio- al inicio de su instalación entre 22 a 25 mil personas diarias –de acuerdo a la SS municipal-, sin embargo, el número de personas aumentó hasta 41 mil cuando se comenzaron a abrir negocios no esenciales.

Asimismo, se indicó que al menos durante las primeras dos semanas y media de haberse instalado estos filtros, más de 800 personas habían presentado más de dos síntomas relacionadas al COVID-19.

“Si no tienes nada que hacer quédate en casa, si tienes que ir a hacer una compra, una persona por familia, que no vayan niños o mujeres embarazadas, que no vayan adultos mayores, que aquel familiar que tenga enfermedades crónicas degenerativas que aumente el riesgo al estar enfermos, por favor, quédese en casa”, pidió la secretaria de salud municipal, Guadalupe Alfaro.

El Centro de Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo a la misma Secretaría de Salud es el punto de infección más fuerte en todo el estado, sin embargo, la misma autoridad indicó que el número de casos sospechosos de COVID-19 disminuyó. Lo anterior, previo al informe que la dependencia emitió sobre pasar a semáforo naranja, a pesar de que de manera extraoficial se ha informado que los números van en aumento.

El comienzo a la nueva normalidad y la reapertura de más establecimientos da inicio de manera oficial este 1 de julio, pues la información que se basa en esta determinación es la que emite la Secretaría de Salud, la cual indica que los números de contagios van a la baja, sin embargo, es la población quien decidirá si es conveniente o no acudir a este punto de la ciudad, siendo un lugar de alto contagio.