Rutilio respalda a AMLO en impulso de manejo responsable de hidroeléctricas

El gobernador acompañó al presidente en su visita técnica a la Presa “Peñitas”, donde presentó el nuevo modelo para el control de las presas, el cual evitará que se registren inundaciones que pongan en riesgo la vida e integridad de la población del sur sureste de México

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la actitud humana, seria y responsable del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al impulsar el nuevo modelo de manejo y control adecuado de las hidroeléctricas, con especial atención a las del sistema de presas del Río Grijalva, a fin de evitar que se registren nuevas inundaciones que pongan en riesgo la vida e integridad de la población del sur sureste de México.

Al acompañar al mandatario federal en su visita técnica a la Presa Ángel Albino Corzo “Peñitas”, ubicada en el municipio de Ostuacán, Escandón Cadenas refrendó su compromiso y solidaridad para contribuir en estas acciones urgentes que emprenderán en conjunto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que además de permitir la generación de energía limpia y a bajo costo, y proteger las reservas hídricas, evitará afectaciones como las causadas por las recientes precipitaciones pluviales en Chiapas y Tabasco.

“Chiapas estratégicamente tiene un gran territorio donde el río Grijalva alberga cuatro presas importantes que durante décadas han dado problemas de inundaciones. Por eso, es satisfactorio contar con un Presidente de la República que personalmente atienda este asunto de manera eficaz y oportuna, considerando que este año se han dado lluvias tropicales muy fuertes en todo el sur sureste, afectando principalmente a quienes viven en los márgenes del afluente”, apuntó.

Por su parte, López Obrador señaló que este plan obedece a que, por muchos años, las hidroeléctricas fueron quedando en el rezago porque no existía un control de turbinación eficiente, ya que únicamente se desfogaba en temporada de lluvias cuando los embalses de las presas estaban llenos, lo que producía inundaciones, principalmente en la planicie del estado de Tabasco y, además, porque se despachaba de forma preferencial a las empresas que de forma particular venden energía eléctrica en el país.

“En la época neoliberal, las empresas particulares producían lo mismo que la CFE, es decir, el 50 por ciento de la energía que consumimos se compraba a empresas particulares, sobre todo a extranjeras, lo cual es inaceptable”, dijo al tiempo de explicar que con este modelo se plantea la consolidación de un caudal ecológico y de protección civil para que se turbine de manera correcta el agua en las presas y no se generen desbordamientos, complementado con acciones de dragado permanente en todos los ríos de Chiapas y Tabasco, además de la construcción de bordos de protección.

Al informar que las más de 30 mil familias afectadas por las inundaciones están recibiendo apoyos de manera integral y que se emprenderá un programa de mejoramiento y construcción a las viviendas dañadas, López Obrador precisó que el mayor anhelo de la Cuarta Transformación “es consolidar una patria libre, igualitaria, justa, honesta y austera, y eso se va a consumar si no nos cansamos, si seguimos perseverando e insistiendo en la necesidad del cambio, poniendo por delante el bien común”.

En tanto, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, remarcó la importancia de poner en marcha este tipo de acciones que pongan fin a los viejos intereses que privilegiaron la producción de energía eléctrica privada sobre la industria nacional, sin que les importara el bienestar de la ciudadanía y sin tener la sensibilidad de que, en ciertas épocas del año, se soltaran volúmenes importantes de agua que afectaban a los pueblos de esta zona del país.

“Nosotros vemos con emoción, con sensibilidad y ánimo, una política de rescate de la industria eléctrica nacional y con eso vamos a evitar en lo sucesivo que Tabasco vuelva a sufrir del irracional manejo de las presas para privilegiar a las generadoras eléctricas privadas”, sostuvo al ponderar el programa de desazolve de ríos y cuerpos lagunares que se implementará en su estado y tierras vecinas.

El director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, indicó que a partir de la revisión del modelo de operación de las hidroeléctricas que ocasionan inundaciones en las poblaciones asentadas aguas abajo, la CFE y Conagua definieron establecer criterios de operación eficiente y segura de los embalses para garantizar la operación continua y sustentable; integrar un Comité Interinstitucional, así como mantener el caudal permanente para los desfogues constantes y ordenados.

De igual manera, precisó, eliminar las preferencias privadas; canalizar la disponibilidad del agua en todo el año, garantizando el bajo nivel en temporada de lluvias; garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano; mitigar el proceso de erosión y, sobre todo, mantener un caudal ecológico, entre otros criterios.

Estuvieron presentes: la secretaria de Energía, Rocío Nahle García; la directora general de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; el director general del Centro Nacional de Control de Energía, Carlos Gonzalo Meléndez Román; el director general adjunto de Obras y Dragado de la Secretaría de Marina, Ángel Julián Melo Moya; el coordinador regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Ezequiel Mejueiro Velázquez; y la presidenta municipal de Ostuacán, Madahi Cadenas Juárez.