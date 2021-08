Diario Semanario / Rodrigo Ramón Aquino

El camino hasta aquí

En 1961, Jaime Sabines publicó Diario semanario y poemas en prosa. En este libro, el poeta habla de la Ciudad de México, de sus personajes y sus cantinas, de los paseos de domingo en la Alameda Central. Y de esta coincidencia, la de un chiapaneco deslumbrado por las luces de la ciudad, esta columna que también será un podcast. Diario semanario, apuntes sobre la alegría y la angustia de estar vivos.

Y aunque mis amigos y lectores de Chiapas me conocen bien. En esta primera entrega, con la esperanza de ir topando a más interesados, haré un repaso del camino hasta aquí a manera de presentación.

Nací en Tuxtla Chico, Chiapas, a mitad de la década de los 80 del siglo pasado. Mi infancia fue la edición noventera de Las aventuras de Huckleberry Finn, aquella célebre novela de Mark Twain.

Más tarde, al salir de la preparatoria tomé la difícil decisión entre irme de misionero mormón durante dos años para prodigar por el mundo las buenas nuevas, o irme para siempre de mi casa. Ya habrá tiempo para arrepentimientos, pero en enero de 2004 llegué a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, sin conocer a nadie y con una caja de huevo Bachoco en donde se acomodaban bien mis tres mudadas y los pocos sueños que tenía entonces.

Como a la mayoría de los jóvenes en Chiapas, un estado que aún no supera los históricos índices de marginación y pobreza, me tocó trabajar y estudiar. Y al decirlo, no me quejo, presumo. Durante los primeros años fui velador-administrador de una casa de huéspedes, vendedor de discos de dudosa procedencia y a la mitad de la carrera en Ciencias de la Comunicación comencé a trabajar en medios.

Me tocó ser parte de la última generación del diario La Voz del Sureste que dirigió Don Roberto Coello Trejo y de la generación fundadora del periódico Noticias, voz e imagen de Chiapas. De 2006 a 2014 me tocó conocer y formarme en el diarismo del sur. Fui capturista, reportero y editor cultural, editor de información general y política, jefe de información y columnista. Mis géneros favoritos desde entonces han sido la entrevista (disfruto conversar y conocer cómo le ha hecho la gente para ser lo que son) y la opinión y el análisis social y político y cultural. Me gusta el entretenimiento y la creatividad.

Luego me independicé. Cree y fundé medios. Aquínoticias, el portal de la esfera pública en 2014 y Portavoz, el diario de todas las voces, en 2016. Ambas empresas y marcas siguen en el gusto del público, generan empleos y son sinónimo de profesionalismo y creatividad. Saludo con entusiasmo a los socios y a los y las colaboradoras que hacen posible aportar al periodismo de calidad que construye ciudadanía mediante la discusión pública de los temas que nos deben interesar a todos y todas.

A la par me he dedicado a estudiar y a practicar la comunicación social, política, estratégica y creativa. Desde hace más de dos años trabajo en estos temas en la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, y por tal motivo agradezco a Zoé Robledo la oportunidad de aprender y participar en proyectos y campañas importantes porque tienen que ver con la salud y el bienestar del pueblo de México.

Cosas de la vida, de la Diosa Fortuna, o de Diosito del Sur, esta primera entrega se escribe y se graba en Tuxtla Gutiérrez, precisamente por participar en la comunicación y la promoción del Plan de Refuerzo de la Vacunación contra COVID-19 en Chiapas. De este momento, en el que una noble causa ha unido a todos y todas, hay mucho que contar y lo contaremos, pero también otras muchas cosas.

Amigas y amigos, lectores y escuchas, como en el original Diario semanario de Jaime Sabines, este es un ejercicio para reparar en lo entretenido y alegre que puede resultar lo cotidiano y lo íntimo. Es hablar de lo que pasa entorno a nosotros, para hablar también de lo que pasa en nosotros.

@Roraquiar