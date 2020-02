Entre libros e historias, Fabián Rivera Juárez

Cerca de la Facultad de Humanidades de la Unach, un emprendedor tuxtleco abrió un espacio donde la literatura tiene su hogar

Lucero Natarén / Aquínoticias

Un proyecto que inició hace un año en el garaje de su casa, en el barrio San Francisco, lo ha llevado a expandirse, buscando crear un espacio exclusivo para los amantes de los libros.

Fabián Rivera Juárez instaló su librería matriz con nombre: Garaje 879 Librería de Barrio. Él inició sus “pininos” desde el estacionamiento de su hogar, de ahí el nombre 789, del número de su vivienda.



Cuenta que con trabajo arduo y paciencia ha fortalecido y hecho cada vez más fuerte su proyecto. Mientras que algunos ciudadanos deciden tirar a la basura sus libros, él ha procurado que no se pierdan. Compra sus lotes de libros a bibliotecas particulares, y narra que uno de sus proveedores más fuertes son los que recogen fierro viejo (recicladores).

-Nosotros le compramos los libros a ellos para que no los tiren a la basura.



Lo que Fabián busca es incluso ayudar a la economía de estos ciudadanos y así, los libros no sean llevados a las recicladoras. Hay que tomar en cuenta que para hacer esta actividad, se le debe dar un tratamiento, ya que no los vende tal y cómo se los entregan, debe limpiarlos, desechar los que ya no tienen vida y clasificarlos dependiendo su categoría. En la librería hallarás libros de literatura, psicología, pedagogía, historia, y temas diversos.



-Cuento con un espacio exclusivo para los coleccionistas, así que, si ellos ya buscaron en diversas librerías, me ha tocado que visitan los establecimientos y es gratificante para mí, escuchar sus historias de cuánto tiempo han pasado en su búsqueda, además, pretendo que los clientes se adueñen de este espacio. Busco que sientan confianza y calidez para que, aunque no compren sus libros, puedan disfrutar de este recinto.



Este proyecto ya lleva un año, pero su nueva librería llevan 2 meses, la sucursal se ubica en la 2ª. Norte, entre 5ª. Oriente y Facultad de Humanidades, Unach, específicamente, a un costado del estacionamiento de la escuela, con un horario de 10 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes, los sábados, a partir del 7 de marzo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde tendrán el taller de corrección de textos, no es exclusivo de alumnos. Fabián explica que el propósito de esta iniciativa es construir una agencia editorial para generar proyectos en conjunto.

Los precios son accesibles. Tienen promociones de tres libros por 50 pesos, su precio básico es de 20 pesos, incluso, si los visitas, puedes adquirir súper ofertas, donde te llevas hasta cuatro libros por 15 pesos.

Al llegar a la librería, la atención es diferente, Fabián y su equipo tienen el enfoque de darle a los clientes un espacio al que se apropien, confianza y comodidad. “No buscamos que compres él libro, sino que te sientas parte de…”, relata Fabián.

Uno de los planes que tienen es abrir los días sabados un taller de corrección de textos, “con miras a generar un proyecto para el segundo semestre del año, completamente gratuito. Sábados de 10 a.m. a 1 p.m. en el garaje ubicado por la Facultad de Humanidades, Unach.

En su búsqueda de convertir ese espacio como un “reducto cultural”, realizará actividades en donde se promueva la música. –Quiero invitar a algún violinista o un chelista”.

Fabián Rivera, además de ser un literato, también es un empresario, posee una Editorial llamada Surdavoz, han editado libros de autores chiapanecos en su mayoría, tiene proyectada una serie de actividades para la expansión de su marca a nivel internacional.

La editorial Surdavoz cuenta con el identificador internacional ISBN, el cuál le proporciona una legalidad al libro.