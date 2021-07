Hugo Huitzi y la melancolía que produce a través de su arte urbano

La fuente”, el “Cohete del Parque Morelos” y “En medio de una vorágine” -que hace alusión a la pandemia- son algunos de sus más recientes diseños

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Huigo Huitzi, es un artista urbano chiapaneco que ha sabido mezclar el diseño, el arte y la nostalgia, combinación que ha tenido una excelente respuesta de la ciudadanía tuxtleca.

La fuente, el Cohete del Parque Morelos y En medio de una vorágine -que hace alusión a la pandemia- son algunos de sus más recientes diseños y que trae a la mente de la población los espacios que alguna vez existieron en la capital del estado y que hoy, son sólo recuerdos.

“En mi trabajo siempre ha sido fundamental la nostalgia, es algo con lo que siempre he trabajado, el pasado y la nostalgia es algo que me importa en el trabajo y más en tiempos de pandemia, se ponen a reflexionar sobre cosas que no valorabas o que pasaron y no volverán”.

Desde que inició la pandemia, Hugo Huitzi tuvo que renovarse y comenzar a hacer cosas nuevas y aunque han sido tiempos difíciles, menciona, lo importante es tomar conciencia de lo que está pasando y a través de su arte, busca dejar un mensaje.

Antes de la pandemia, Hugo y un equipo de trabajo, realizaban impresiones sobre ropa, tazas y diversos objetos, especialmente hacían playeras de generación, mismas que han dejado de realizar porque debido a la crisis de salud, todas las actividades escolares, entre ellas las graduaciones, fueron canceladas.

Pero lejos de desanimarse, Hugo comenzó a pintar y crear y fue justo en este último año que realizó su obra Cohete del Parque Morelos, que ha sido el más viralizado en las redes sociales.

Cohete del Parque Morelos

Hugo Huitzi, señaló, además, que parte del trabajo que él realiza, ha funcionado para romper estigmas respecto al arte urbano, ya que se cree que quienes se dedican a esto no podrán vivir de ello.

“Se cree que es una cosa romántica, que te vas a morir de hambre, que no aporta mucho y es todo lo contrario, yo me he tomado el grafiti, la serigrafía, la pintura con mucha seriedad, con la misma que un abogado, un doctor, se levanta por la mañana y trata de hacer las cosas de manera profesional.

“Nosotros debemos asumir carencias como un desafío para no depender de nadie más, sino que uno mismo se haga responsable de su empresa o su arte”, refirió.

Para conocer más sobre el trabajo de Hugo Huitzi pueden seguirlo con este nombre a través de sus redes sociales como Facebook, Instagran o Tik tok.