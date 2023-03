Qué más pue… / Carlos Coutiño

Chichonal

Este 28 de marzo, el volcán Chichonal hizo erupción, donde mucha gente quedó sepultada, al igual que sus viviendas, animales de corral y del ganado, todo se perdió, mucha gente gritaba y lloraba por lo que estaba viendo, nada era más impactante que ver como ocurría en ese instante.

Todos hablan de del fenómeno, pero pocos saben que comunidades, cuánta gente, como ocurrió realmente, solo ellos los que salieron huyendo, los que se quedaron pero sobrevivieron, saben a la perfección que es lo que pasó, aunque cada uno tenga una versión distinta.

Hoy se sabe que fueron más comunidades y no solo las de Chapultenango y Francisco León, también se sabe por versión de ellos, que el mismo coloso natural, les indicó que estaba a punto de hacer erupción, pero la gente no creyó y prefirió quedarse, incluso tiene un nombre en zoque.

La gente en el caso de Carmen Tonapak, se refugió en la iglesia y empezó a rezar, pero no fue suficiente, pues no los mató las piedras lanzadas, sino el calor donde avanzaba y abrazaba la ceniza, esa explosión fue lo que borró por completo todo.

Más adelante la ceniza fue sepultando todo a su paso, de hecho en esa fecha Chiapas por decirlo así, no amaneció, fue oscuridad, porque el cielo estaba totalmente cerrado por la ceniza que caía sobre las casas y calles, la gente no daba crédito, no entendía, pero la notica llegó en cuestión de horas.

Para los sobrevivientes que en esa época estaban, escuchaban como «sonaba» la gente pensaba que era otra cosa, a pesar de saber que estaban en las faldas y cercanías, vieron como antes lanzaba sus erupciones y se veía el fuego en la punta del cerro.

Siempre sabían que lo venía, ellos como adolescentes ya entendían que era un volcán y que tenía vida, por eso mismo quienes murieron, fue porque así lo decidieron, ya que tenían conocimiento, solo que nadie quiso creer y que pensaron que con un milagro se podía calmar.

A la fecha, ese volcán en ocasiones se escuchan ruidos pequeños, pero siempre hay gente que sube, aunque cuesta hacerlo, pero corroboran que no hay peligro, la mejor forma es el olor, el caliente del agua y también su color, incluso podría pensarse que es uno de los lugares donde menos pasan temblores.

Hoy algunos que no vivieron ese tiempo, ignoran que es morir en el fuego, así, tal cual, morir en el fuego, porque hoy se han posicionado nuevamente de las faltas de ese cerro, cercanos otros y así están como si nunca más pudiera hacer erupción, es un volcán que puede dar sorpresas dicen, pero también muchos saben que en el primer intento, ellos simplemente huyen.

Dicho sea de paso, fue ahí cuando el gobierno de Chiapas decidió crear un centro de Protección Civil, para luego hacerlo Instituto y finalmente se decidieron hacerlo Secretaría, pero todo fue a raíz del Chichonal, de hecho solo tenía 3 oficinas, la del director, el auxiliar y donde estaba la secretaria que eran tan pequeñas, que apenas entraban 5 personas.

LIMPIA PÚBLICA

Sí, así, barrendera como se lee; Alejandra Meza Hernández dijo ser barrendera en Tuxtla Gutiérrez, el cual no es pecado ni delito, lo que sí es grave, es que a estas mujeres que realizan su trabajo de manera pesada, no cuenten con ningún beneficio, solo porque no tienen otra opción laboral y algunos casos según, por falta de estudios.

Un trabajador en esta área, es de mil 50 pesos quincenales, a eso hay que descontar 2 a 4 pasajes diarios, sumado a ello quizás un agua o pozol, porque más no se puede, los riesgos ante malandros y de ser atropellados por autos que vuelan sobre los puntos donde ellas realizan su actividad.

Como es posible, que una persona pueda ganar mil 50 pesos, lo que significa que ganan 70 pesos diarios, con todo respeto pero, 70 pesos diarios es una mentada de madre, pero eso sí, quieren que quede como si fuese nuevo, la crítica ni siquiera debe ser al Ayuntamiento, sino a Plácido Morales Vázquez quien es Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, si le toca una parte claro.

Pues no tendría que esperar para que a esta señora le den una pensión por estar ciega, por tener un dedo menos producto de un corte con cristal que recogía en su trabajo, del cual no se le dota de guantes u objetos que ayuden a tener limpia las calles y parques.

Se cita este caso, pero hay cientos y no en Tuxtla, en todo Chiapas; hay que ver como aguantan el olor nauseabundo de la basura, el cual se dice que es veneno puro, pero ni uno lleva cubrebocas o algo que mitigue por lo menos eso.

Ser basurero o barrendero en los municipios, no solo es crítico, es un pase a la muerte lenta, ¿dónde están las autoridades y la Secretaría de Trabajo, donde están aquellas organizaciones que tanto se ufanan de proteger a las mujeres, será que hay razón cuando las denuncian diciendo que utilizan eso para llegar a puestos de elección popular?

Estos pagos, porque salarios ni mínimos son, se tienen que ver realmente se paguen bien, son personas que valen igual e incluso más que los funcionarios que sin tener una pizca de su trabajo, ganan lo mismo pero por 12 horas al día, hay quienes en solo 6 horas.

Lo de esta señora, deja al descubierto muchas cosas que son lamentables en salarios de Chiapas, ahora se pregunta uno ¿qué futuro le espera a las generaciones actuales y venideras? Cuánta razón tiene el IMSS cuando decidió cobijar a las fámulas para que estén dentro de su régimen.

Porque en una sociedad que se dice interesada en mejorar, ¿sigue siendo peor de lo que se era antes?, hasta donde se va a caminar con los más pobres, porque se abusa y porque se jactan las autoridades de los municipios en decir que son ellos quienes hacen todo, cuando no hacen nada.