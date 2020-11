Qué más pué… / Carlos Coutiño

Reforma Laboral

El arranque en Chiapas de la reforma laboral, pone en entredicho a los sindicatos que bien o mal, están ya establecidos y que solo lo habrá de pulverizar, no es un asunto de conocimiento y mejoramiento, es una forma de aniquilar al trabajador y sus derechos ponerlos sobre la mesa al mejor postor.

Si bien es cierto, pondera, por un lado, por el otro lo debilita; el gobierno federal se quita un peso de encima con el debilitamiento de los sindicatos, en Chiapas quienes más le debe preocupar son los que se han convertido en un problema, entre ellos el del magisterio y el de salud.

El primero, porque esta fusión SNTE-CNTE, muestra una figura poco ortodoxa de atender los reclamos de los maestros, nadie critica su fuerza combativa, por el contrario, la gente les aplaude y desea que los represente en sus problemas laborales, quisieran tener dirigentes aguerridos y no sumisos.

Pero no todos los maestros están con la dirigencia sindical, muchos prefieren pagar una multa que marchar o plantarse, otros no participan y ese hecho les hace denominar “Charros”, grupos como el del profesor “Mapache”, es una excelente opción para convertirse en sindicato y finalizar todo vínculo con la Sección VII.

La buena noticia, es que de las dos secciones quedará solamente una, los maestros de la 40, pasarán a formar parte de la 7; aunque su fuerza por número de votos será menor y eso significa no tener decisión sobre las acciones a tomar.

Por eso mismo, por un lado se fortalecen y por el otro los debilitan y ahí, es donde entrará la figura del ex dirigente Rosendo Galíndez Martínez, quien volverá a sus andadas este sindicato, para estar a modo de todo lo que se viene en juego.

En cuanto a la sección 50 de Salud, este tomará el mismo rumbo, de ahí se desprenderán 4 sindicatos más, que desde ahora ya están caminando, solo que hay que señalar que se sumarán al CATEM, quien busca superar a la CTM en número de sindicatos y con ello, fortalecer a MORENA.

Con respecto a lo que ha dicho el gobierno federal sobre los beneficios, sin duda es totalmente plausible y así lo reconocen quienes son abogados laboristas, se facilita todo, los despidos tendrán que verse realmente si son justificados y evitar inventos sobre los empleados, llegar a un juicio oral, dependerá de quien los represente y como se preparen los trabajadores.

Esa Reforma es bien llegada, habrá que esperar como inicia el 2021 sin que esto implique, perjudicar a las empresas y negocios, pues si un empleado desea dañar su fuente laboral, estará cayendo en el peor error, intentar dañar a un comerciante, empresario o industrial, es acabar con la economía de cientos de personas.

Frontera

Los municipios que colindan Guatemala desde la Selva Lacandona hasta Tapachula, recibirán un trato preferencial, pues reducir el IVA como el ISR, será de un impacto por demás importante para la ciudadanía, no así para el gobierno, quien dejará de percibir importantes montos económicos.

Pero de eso se trata, de que gane el pueblo y no el gobierno, pues es solo un administrador público y no dueño de un negocio familiar o personal, para enriquecerse a costa de los millones de mexicanos que día a día, sufren cualquier problema de inseguridad, salud y falta de infraestructura.

Es de mencionar que, aunque se habla de la frontera sur, en la parte de la península se colinda con Belice, un país que se cuece aparte, donde nadie quiere meterse ni hablar, es posible que por ser un país directo de Inglaterra y que es mejor tenerlos de vecinos solamente.

Ahora con esa reducción, pero también un incremento al salario mínimo de posible un porcentaje nada bajo, se estará situando a la entidad en un punto de crecimiento, pero eso solo se logrará si el ciudadano así lo percibe, el dinero es para ahorrarlo e invertirlo, no para despilfarrarlo.

De acuerdo al presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien fue uno de los impulsores de esta iniciativa, ahora hecha realidad, justifica estos movimientos y lo pone en una balanza para atenuar los daños que han sufrido los municipios ante el tema comercial con el vecino país de Centroamérica.

Es válido mencionar que, entre más IVA, menos gasta la ciudadanía, el PIB no es el deseado, todo se traduce en un desequilibrio financiero para los gobiernos del estado y sus municipios, esa es una de las muchas razones, porque Chiapas ha sido pobre y no ha tenido crecimiento como le corresponde.

Su situación actual, solo provoca que muchos chiapanecos compren en Guatemala, no hay que olvidar que está a unos 10 pasos de otras poblaciones que venden productos baratos, uno de ellos es la Mesilla, entre otros que acuden a hacer negocio con los nuestros.

Ramírez Aguilar explica que este proceso, iniciará con un derramamiento de actividad comercial, podrán generar nuevos negocios familiares como pequeñas empresas, hoy la visualización es que Guatemala le compre a Chiapas y no de manera contraria, se logrará un crecimiento generalizado.

Los desafíos fiscales son un asunto que se tenía que tratar, lo habían pedido los empresarios, sin saber que quienes más ganan con ello, son los comerciantes minoritarios, como consecuencia los ciudadanos de a pie.

En el Senado se ha trabajado esto, pero pensando siempre en un mejor futuro, entonces se cuestiona a su presidente Eduardo Ramírez, sobre el beneficio que puede ser para todos, pues no solo es vender lo de siempre y solo crear circulación en el mismo punto de siempre.

Respondió que esto va más allá, pues no hay que olvidar que hay tratados internacionales, existe una política económica, por eso, el papel de las ciudades chiapanecas fronterizas, juegan un papel fundamental.

También afirmó que quienes están instalados en Puerto Chiapas, como en el centro de las cabeceras municipales, les creará incentivos, es decir, si estaban estancadas o tenían problemas, con esto, las cosas cambian y volverán a generar productividad, sin duda la carga fiscal será menos pesada y muy satisfactoria para los chiapanecos.