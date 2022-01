¿Se filtraron tus datos?, no todo está perdido si sigues estas acciones

Una brecha de seguridad puede no ser tan común, pero sí son circunstancias reales. Los expertos explican qué hacer horas y días posteriores a un ataque de este tipo

Lucero Natarén / Aquínoticias

Las brechas o violaciones de datos ocurren cuando un tercero no autorizado accede a la información privada de una organización, lo cual puede implicar el robo de datos personales de clientes y/o empleados. Recibir una notificación referente a estos casos no significa que se esté condenado, pues lo que se haga en las horas y días posteriores aumentará las posibilidades de no ser víctima del robo de identidad.

La compañía especializada en amenazas cibernéticas, ESET, comparte los siguientes aspectos claves que se deben considerar si se es víctima de violación de datos:

Mantener la calma y leer la notificación atentamente: una reacción impulsiva como cerrar las cuentas en línea y cancelar las tarjetas podría empeorar las cosas, por lo que es mejor concentrarse en entender qué fue robado y lo que implica. Además se aconseja guardar la notificación en caso de que se tenga que demostrar a futuro que la filtración no fue responsabilidad del usuario.

Asegurarse que la notificación de filtración de datos sea real: lo primero que se debe hacer ante un mensaje de este tipo es contactarse directamente con la organización o servicio que sufrió la brecha, ya sea utilizando su sitio web oficial o sus cuentas de redes sociales oficiales. Si se trata de una estafa, -lo cual también es posible- es importante reportarlo y/o eliminar el mensaje.

Tener la guardia alta ante posibles fraudes: Los signos reveladores de los correos de Phishing son: errores gramaticales y ortográficos, direcciones de correo electrónico de un remitente distinto al de la empresa y la creación de un sentido de urgencia. Todo esto con el objetivo de engañar al usuario para que actúe sin pensar primero.

Cambiar la(s) contraseña(s): Incluso si los inicios de sesión no se han visto comprometidos en la brecha, actualizar las contraseñas puede ser una buena idea para ganar tranquilidad.

Revisar las cuentas bancarias y otras cuentas en línea: Si la notificación advierte que los datos de inicios de sesión han sido robados, y se utiliza los mismos para otras cuentas, cambiarlos de inmediato.

Cancelar o congelar las tarjetas: Si ha sido notificado de una brecha grave que involucra información financiera, es evidente que se debe informar al banco de inmediato, cancelar o congelar las tarjetas y cambiar cualquier contraseña. – Una buena manera de evitar el riesgo de que los estafadores abran líneas de créditos es pedir a las empresas de calificación crediticia que congelen la seguridad de los archivos de crédito. Eso significa que ningún prestador puede ver los informes y, por lo tanto, no se puede abrir ninguna cuenta nueva a su nombre.

Buscar compensación: Si la violación de información causó angustia emocional o financiera, tal vez se busque algún tipo de compensación. Contactarse con la organización responsable y describir la situación. También puede valer la pena contactarse con el regulador de privacidad nacional para ver qué derechos se tiene y/o un experto legal.

“Las brechas se están volviendo tan comunes hoy en día que existe el riesgo de que las naturalicemos. Eso solo jugará aún más a favor de los estafadores y ciberdelincuentes. Al mantenerse alerta y comprender la exposición al riesgo, es muy probable que puedas administrar el impacto de un incidente sin que te afecte demasiado”, asegura Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.