WhatsApp podrá saber dónde estás, incluso sin encender el GPS

Desinstalar la aplicación no bastará para que sus datos se eliminen. Si decide permanecer en esta plataforma hay otras cosas que debe saber

Lucero Natarén / Aquínoticias

Las nuevas condiciones de uso y políticas de privacidad del servicio de mensajería WhatsApp son ineludibles si se quiere seguir utilizando. Estas entrarán en vigor el 8 de febrero como parte de su integración con Facebook. Si usted fue de los muchos que aceptaron el nuevo contrato de privacidad sin leer, aquí se presentan algunos puntos clave a tener en cuenta.

Para iniciar WhatsApp dice claramente que utilizará la infraestructura global y los centros de datos de Facebook, por lo que no es extraño que almacene los datos del usuario, lo cual se traduce en la recopilación de las direcciones IP y los códigos de área (ladas) de los números telefónicos, lo cual no hará difícil estimar una ubicación general (ciudad, país), incluso sin activar la ubicación.

Otro de los cambios significativos tiene que ver con la eliminación de los datos personales. No bastará con desinstalar la aplicación, sino que se tendrá que proceder a usar la función “eliminar mi cuenta” en las configuraciones, de lo contrario la información almacenada seguirá en la plataforma. Al eliminarse la cuenta, no se afecta la información relacionada a grupos o la información que otros usuarios tienen vinculada con el propietario del dispositivo, o sea, no borrará de los otros la copia de mensaje que se les envió.

Asimismo, podrá coleccionar datos para fines publicitarios, aunque no se especifica como se utilizarán, ya que, -de momento-, no pretenden usar banners publicitarios, lo que sí es claro es que tomará información sobre la identidad de los contactos y del usuario, de acuerdo a la cláusula “información sobre uso y registro: número de celular y perfil”. Aunque debe quedar claro que la nueva política no parece afectar el contenido de los chats.

Recuerde que siempre es posible revocar los permisos otorgados a WhatsApp, en los ajustes de privacidad de las apps instaladas desde el dispositivo que se use. Si no está de acuerdo con estas nuevas políticas de privacidad, existen otras alternativas de mensajería con otras opciones de seguridad y privacidad como Telegram, Signal, Wire o Delta Chat.