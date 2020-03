Zuart, de viaje mientras la Unich se hunde

Omisiones y violaciones de los derechos laborales y estudiantes continúan siendo aplastados en la Universidad Intercultural de Chiapas, denuncian afectados. Hasta el momento autoridades correspondientes se mantienen al margen de la situación en la universidad

Lucero Natarén / Aquínoticias

Un sin número de acusaciones se han ejercido contra el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) Jorge Luis Zuart Macías, donde el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Sutunich) acusa que no sólo han soportado la indiferencia de este, sino también de los funcionarios de Gobierno quienes “insisten en proteger la corrupción”. Además, denuncian un contubernio con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).

Operadores de Gobierno de #Chiapas insisten en proteger la #Corrupción y el contubernio con JLCyA en #UNICH Únicamente mediante amparos federales #SUTUNICH logra ganar batallas: 22 simpatizantes MÁS ingresan al sindicato y #SEGOB solicita informe a Zuart del bloqueo vs #SUTUNICH pic.twitter.com/IbjwwYxzXZ — sutunich_oficial (@sutunich) March 1, 2020

Las y los integrantes del Sutunich remarcaron que, tan sólo han obtenido respuestas favorables mediante amparos federales, pero no por el Estado. Incluso, expresaron que, la Secretaría de Gobernación solicitó al rector Zuart Macías un informe de que está haciendo con respecto a la situación que impera en la universidad que dirige.

El Sindicato dijo que el único aliado que han encontrado es el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pues fue por él que pudieron regresar a la universidad maestras y maestros cesados, contrario a lo que han hecho otras instituciones gubernamentales.

Por otro lado, persiste el plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez, por aspirantes que no fueron aceptados en la carrera de “Médico Cirujano” de la Unich. Ellos reclaman que hasta el momento no se las ha cumplido lo que se les prometió con referencia a su ingreso a la licenciatura.

En un documento respaldado por el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, las y los estudiantes afectados acusan de omisión para atender y resolver las violaciones directas a la constitución federal al subsecretario de Educación Superior en el país, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, además de ser él quien vulnera los derechos a la educación y a no ser discriminados, la violación a los derechos de pueblos originarios y de la seguridad jurídica y legalidad.

Cabe recordar que, durante una visita en el 2019 a la Unich, Francisco Luciano Concheiro aseguró que “el presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador, ha considerado en la cuarta transformación mayor atención al tema de interculturalidad”, pero parece que el subsecretario tiene una idea muy distinta de este concepto, pues la generaliza.

“La interculturalidad no es un asunto exclusivo de los pueblos originarios, (…) la interculturalidad es para todos los mexicanos, (…)”, dijo. Este argumento hace pensar a algunos afectados como la razón por la cual los espacios en las licenciaturas son ocupados por estudiantes que no pertenecen a pueblos originarios, desplazando a los alumnos indígenas.

En ese mismo documento también reclaman omisión a la directora de Educación Superior y Media Superior de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, María de los Ángeles Gordillo Castañeda.

Afectadas y afectados aseveran que, mientras paros y demandas ocurren en la universidad, el rector se mantiene en “gira”.