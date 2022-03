A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

Los errores de Putin

Imposible no hablar de la invasión a Ucrania por todas sus implicaciones políticas y geopolíticas en torno a la peor crisis que enfrenta el mundo civilizado. Desde la creación de la Naciones Unidas y la Carta Universal de los Derechos Humanos, el mundo no había enfrentado una situación tan delicada como ahora en tanto que el armamento nuclear ruso tiene la capacidad de destruir el planeta en cuestión de horas.

México en el consejo de seguridad

Por una gestión de Doctor Juan Ramón de la Fuente se anunció nuestra incorporación al Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros y mucho se cuestionó que comprometería innecesariamente la neutralidad histórica de México al tener que tomar partido en las resoluciones de ese organismo. Y ese momento llegó y vaya de qué manera. Contrario a lo que ahora sabemos que piensan los doctrinarios de la 4t, el gobierno de México junto con Francia, propuso la resolución para condenar de manera “enérgica” a Rusia por la invasión a Ucrania. El derecho de veto, que solo tienen 5 naciones, entre ellos Rusia, se hizo efectivo a través de su representante. Por ello se convocó a una reunión urgente de lan asamblea general que votó casi por unanimidad dicho resolutivo.

Derrota diplomática

Toda una derrota diplomática para Rusia. Putin no pudo convencer con las razones que aduce de que Ucrania representaba un riesgo para su seguridad. No le salieron sus cálculos. No logró como suponía que en cosa de días derrocaría al gobierno de Ucrania y tomaría el control del país. No fue un día de campo. Los ucranianos han presentado una resistencia heroica y parece que la guerra va para largo. No le bastó a Putin apoderarse de las autodenominadas repúblicas separatistas de Donbass y Donetsk. Quiere todo. Destronar al presidente Zelensky y poner un gobierno afín a los intereses de Rusia como sucedía con las 15 repúblicas soviéticas que se liberaron del yugo ruso gracias a las reformas políticas y económicas que impulsó Mijaíl Gorbachov en los años 90s. Hay y expertos que aseguran que Putin va por más. Si cae Ucrania luego caerán las demás repúblicas de Europa del Este para volver a formar lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

Europa unificada

Lo interesante es que Europa se ha reunificado a consecuencia de las acciones de Putin. Los líderes europeos se han fortalecido y los Estados Unidos no han liderado precisamente esta nueva coyuntura. Las protestas contra la guerra hacia Ucrania se han extendido a todo el mundo. Putin es el villano de esta historia y no hay más.

Propaganda

La guerra se libra ahora en los medios de comunicación. Así lo hizo Hitler a través de la propaganda para llegar al poder y luego fanatizar a los alemanes para invadir y cometer todos los horrores que ya conocemos. Putin lo trabajó durante varios años y pensó que había llegado el momento. Circularon en los últimos años al ritmo de “Rasputín” videos en Tik Tok, Instagram, Facebook o YouTube que lo pintaban como un líder carismático. La RT (Rusia TV) se expandió en distintos idiomas para construir una narrativa distinta a la de occidente. Los hackers rusos hicieron su tarea para entrometerse en las elecciones en todo el mundo incluyendo a los Estados Unidos. El arribo de Donald Trump, minó la fortaleza institucional y la democracia en Estados Unidos. La toma del capitolio fue un momento crucial y definitorio. Pero ahora nada de eso le está sirviendo. Los medios occidentales derrotaron a la propaganda oficial rusa que fue nulificada en todas las redes sociales. El aislamiento económico está poniendo en jaque la economía rusa y pueden debilitar la popularidad de Putin. El propio pueblo ruso se esta manifestando en contra de la guerra y eso puede crecer a pesar de la represión ordenada por el Kremlin contra sus propios ciudadanos.

El riesgo

El riesgo sigue siendo la amenaza nuclear. La pregunta es hasta dónde el cosaco ruso está dispuesto a llegar en su ambición. Solo que el problema que enfrenta ahora es que ha unificado al mundo, pero en su contra. Ni siquiera China se la está jugando por él. Eso no quiere decir que esté derrotado. No hay nada escrito.