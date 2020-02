Aprueban opinión positiva a propuesta para despenalizar aborto

El documento no es vinculante, sólo es un insumo que será entregado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México. – La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó una opinión positiva a una propuesta de reformar la Ley General de Salud para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación a nivel federal.

En la reunión de este jueves, con opiniones divididas las y los diputadas avalaron que se modifique al artículo 3, 10 y 71 Bis de la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud reconozca y garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la interrupción legal del embarazo.

Sin embargo, el documento no es vinculante, sólo es un insumo que será entregado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el órgano legislativo encargado de analizar las reformas y elaborar un dictamen que, en caso de ser favorable, será turnado al pleno para su aprobación.

En el debate, las diputadas Verónica Sobrado Rodríguez del PAN y Adriana Paulina Teissier del PES, se dijeron “a favor de la vida” y aunque se pronunciaron en contra de la criminalización de las mujeres, consideraron que se debe prevenir el embarazo adolescente.

A favor de la interrupción legal del embarazo, la diputada Paola Gonzáles Castañeda y Cynthia López Castro del PRI aseguraron que no era un debate sobre la vida y la moral sino una opinión sobre una política pública en materia de salud pública.

La legisladora priista agregó que la Comisión de Igualdad de Género debería dictaminar esta iniciativa, porque en este momento las legisladoras sólo pueden opinar, quien tiene la última palabra será la Comisión de Salud.

Las diputadas Sylvia Garfias Cedillo del PAN y Beatriz Rojas Martínez de Morena. se sumaron a este reclamo de no turnar la iniciativa para dictamen sino para opinión, decisión que fue tomada por la Mesa Directiva.

El actor y diputado por el PES, Ernesto Vargas, conocido como Ernesto D’Alessio, aseguró que el aborto era un crimen, un delito contra una persona, porque aseguró que la ciencia ha demostrado que la vida comienza con la unión del óvulo con el espermatozoide.

También señaló que la palabra “interrupción” está mal planteada porque el embarazo no se puede reanudar después de un aborto. Además, agregó que es mejor “combatir las causas del aborto”.

Ante los dichos de D’Alessio, la diputada independiente Lucía Riojas invitó al legislador a actualizar sus referencias sobre ciencia. Agregó que la responsabilidad del Congreso es dar opciones dignas e higiénicas a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado.

Las diputadas del PAN, Madeleine Bonnafoux Alcaraz y Sarai Núñez Cerón expusieron otros argumentos, por ejemplo, que el embarazo no es una enfermedad y por tanto no es de salud pública y que las diputadas federales no pueden ir en contra de 21 estados de la República que “protegen la vida desde el momento de la concepción”.

En la reunión estuvo presente la diputada presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván, quien aseguró que la interrupción legal del embarazo responde a una demanda de las mujeres y que restringir este derecho no disminuye el número de abortos pero aumenta la morbimortalidad, por lo que aseguró que es ineludible avanzar en esta política pública.