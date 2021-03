Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Servicio abusivo de gas

Es importante que el servicio de gas se suministre correctamente, curiosamente casi nadie sabe la lectura del gas en las manecillas de los tanques estacionarios, es un robo enorme lo que hacen los gaseros, si usted acude a la oficina del gas lo primero que ve es la cara de enojo de las empleadas mal pagadas, se molestan y de paso le dicen a los clientes que si no quieren gas en estacionario mejor que compren sus cilindros, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador terminó de retirar las oficinas de quejas de la PROFECO, la gente está abandonada, no saben a dónde están las oficinas de PROFECO para levantar una queja al respecto, a la gente le roban mediante el gas, incluso, de 500 pesos que una persona pide poner a su tanque estacionario solo le ponen 200 pesos, ¿Por qué? Porque no hay una buena regulación en el servicio de gas, de igual manera se hace con los cilindros, las gaseras llenan los tanques de gas a su manera, no hay inspección directa de PROFECO a las gaseras, los cilindros de 30 kilos son llenados solo con 22 kilos o menos, a la gente le hacen creer que están llenos, de igual manera sucede con los tanques estacionarios, y los usuarios del gas natural no se salvan, ellos para poder tener gas natural tienen que desembolsar más de 2,500 pesos solo por la contratación, incluso, los técnicos que acuden a los domicilios para instalar el gas dejan muy abierta las hornillas sin darse cuenta la gente pensando que es normal la salida, eso genera un gasto más fuerte en las facturaciones, PROFECO no presiona ni hace nada por la gente, solo se poner a investigar en las tiendas de autoservicio que productos no cumplen con las normas de calidad, pero, de algo tan importante como es el gas no, se gasta muchísimo en gas porque los gaseros han hecho lo que han querido con la gente, nadie se queja porque no se dan cuenta del robo del gas, y la instancia que los regula que es la PROFECO no los somete, y es más, no dan capacitación a la gente cuando quieren saber la lectura de las manecillas de los tanques estacionarios, las fulanas que están como empleadillas únicamente pintándose las uñas en sus mugrosas oficinas simplemente dicen que ellos no dan capacitación y que ni siquiera los choferes del gas dan capacitación a nadie, de hecho, ellas no saben más que llegar, abrir su mugrosa oficina, estar sentadita como niñas bonitas y no hacer absolutamente nada, ellas son ignorantes en materia del gas pues no tienen visión alguna, ellas solo son las gatas de la oficina que reciben el dinero de las cuentas diarias para después dividirse lo que les robaron a la gente que les pide el gas, tengan mucho cuidado al surtirse de gas ya que los gaseros roban al surtir y como ellos son los que controlan la manguera hacen lo que quieren, estamos en México, un lugar donde todo se altera, otras gaseras que venden cilindros traen hasta bascula, de nada sirve si la báscula está alterada, se debe legislar para que las gaseras sean sancionadas severamente y retirarles la concesión de operar como empresa gasera, que los elementos de la PROFECO visiten frecuentemente las instalaciones de las empresas gaseras y que les pongan sellos de verificado a los cilindros que originalmente si sean llenados correctamente, que revisen minuciosamente las básculas para ver si no están alteradas, y lo más importante, que los elementos de la PROFECO sean rotados frecuentemente para evitar actos de corrupción, ya que en muchas ocasiones los elementos de PROFECO se hacen amigos de los gaseros y entonces queda en la misma situación, cuando un usuario de gas estacionario pide el servicio, te dan un recibo que dice la cantidad surtida y el monto en pesos, sin embargo, no siempre es verdad, los camiones de gas cuentan con un sistema donde se despacha el gas y mide la cantidad surtida, sin embargo, son equipos manipulables que se pueden ajustar para que indiquen una cantidad distinta a la que en realidad surtieron, para que se vea mejor reflejado y evitar que te roben, al menos en el tanque estacionario, es solicitar en porcentaje el gas, es importante conocer el % de carga inicial y carga final, por ejemplo, 10 % equivalen a 30 litros, 20 % a 60 litros, y así sucesivamente, solo es multiplicar, puedes solicitarlo por ejemplo 30 % y sabes que la manecilla va a topar ahí en ese porcentaje y el resultado de lo adquirido son 90 litros, cuando te dan menos sin que sepas, la empleadilla de oficinas del gas no le conviene hablar ni decirle a los clientes como saber cuánto va a adquirir porque por lo regular estas fulanas operan junto con los choferes del gas y de lo robado del día se lo reparten entre los choferes y la empleadilla del gas en pipas, lo más coherente aquí también es permitirle la entrada a otras empresas gaseras que quieran trabajar honestamente y correctamente, porque, no todas las empresas gaseras son iguales, nadie puede monopolizar el servicio del gas, nadie en el país puede monopolizar ningún servicio ni producto, como clientes hay que saber la capacidad real del tanque, otra opción es la siguiente y podría ser funcional, se puede comprar un GASÓMETRO INTELIGENTE, se instala en tu teléfono y así no hay necesidad de subir a la azotea y saber cuánto de gas le pusieron al tanque estacionario, el gasómetro te indica la cantidad exacta, de esta manera no se tiene que confiar en los porcentajes iniciales y finales que digan los gaseros, para comprar el Gasómetro inteligente pueden buscarlo en Google y ver quien lo vende, incluso, lo pueden conseguir por Mercado Libre u otras empresas y solicitarlo a domicilio, cuando les llegue el gasómetro solo hay que seguir las instrucciones, lo curioso aquí es que quien pide el gas son las mamitas cuando están cocinando y a ellas es más fácil robarles el gas, ellas se creen todo lo que ven, los gaseros al entregarles un ticket del gas creen haberles surtido lo justo, mas no es así, es importante que PROFECO intervenga inmediatamente ante las empresas gaseras del país, los gaseros suben sin autorización de nadie, hacen lo que quieren, sorprenden a la gente con sus precios de un día para otro, es más, muchos clientes ni siquiera saben cuántos litros le pusieron, son una bola de rateros los gaseros, es su negocio del día y podrían ganar hasta 2000 pesos diarios por cada trabajador solo en la robadera del gas, es muy preocupante la situación, por un lado, la PROFECO no existe en la mayoría de los municipios del país y es de ahí de donde se agarran porque no hay quien los regule, gracias a que López Obrador quiere guardar dinero y no pagar empleados para PROFECO, dejan en desventaja a la mayoría de los municipios del país al no tener quien defienda sus intereses como consumidores.