El DIF de Nuevo León defiende más a Mariana Rodríguez y al gobernador que a la niñez

Nadia Sanders/ La Lista

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León defendió a Mariana Rodríguez y a su esposo, el gobernador Samuel García, más que a la niñez en la respuesta donde rechaza la Recomendación 005/2022 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la sustracción de un menor del albergue Capullos para que pasara un fin de semana en casa de la pareja.

El DIF de Nuevo León informó en un oficio de 46 páginas, al que La-Lista tuvo acceso, que el gobernador y su esposa crearon un fondo con patrimonio propio para cubrir las necesidades del menor que llevaron a su casa, así como de todos los niños, niñas y adolescentes que están en el albergue.

En el documento firmado por la encargada del despacho del DIF, Gloria Ivette Bazán Villareal, se indica que el Director del Centro de atención integral a niñas niños y adolescentes Capullos brindó la autorización para que se difundieran fotos y videos de los menores que están bajo tutela del Estado.

El DIF, institución responsable de la protección de la infancia, defendió el uso de las redes sociales de Mariana Rodríguez, al señalar que son parte de su vida privada, que carecen de interés público y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en esta.

“Resulta violatorio y excesivo que al Comisión Estatal de Derechos Humanos pretenda controlar a las redes sociales de un particular, que involucren aspectos de su vida privada”, señala el oficio en el que el DIF Nuevo León informa su rechazo a la Recomendación 005/2022.

En una lista de ocho puntos, el DIF expuso que Mariana Rodríguez, a quien se refiere como S.1., solicitó por escrito la autorización para que tuviera una convivencia con el menor, entonces de ocho meses, durante un fin de semana en su casa y que lo hizo a título personal, como cualquier ciudadana y no como titular de la oficina Amar a Nuevo León, por lo que esas acciones no están sujetas a revisión parte de la CEDH.

Como parte de la evidencia incluyeron una imagen de un oficio dirigido a Verónica de Jesús Muñoz Rodríguez, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Nuevo León, con fecha del 10 de enero de 2022.

En un segundo punto, el DIF pondera su defensa de la esposa del gobernador, al señalar que “las redes no están reguladas, son personales y es un derecho de libertad de expresión“, por lo que no están sujetas al escrutinio de autoridades estatales “ni mucho menos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”. Agrega que no hay elementos de prueba que desacrediten la “presunción de espontaneidad que opera en el presente caso respecto de los mensajes que se señalan difundidos en redes sociales, puesto que se trata de la exposición del quehacer de su vida diaria.”

En un tercer punto, la institución dice que las redes sociales de “S.1. no es un medio de comunicación, sino una persona que, como ya se dijo, ha desarrollado un vínculo de apego seguro con V.1 (el menor sustraído) que se encuentra bajo la tutela del estado, lo cual cobra especial significado considerando las condiciones particulares (…) las cuales no pueden ser plasmadas en la presente por protección de sus datos sensibles”. Esta última frase es contradictoria porque la misma Mariana Rodríguez habló del padecimiento que sufre el menor ante una audiencia de 2 millones de seguidores, pero el DIF no puede mencionarla en un oficio dirigido a la CEDH por considerarlo sensible.

El DIF continúa su respuesta en un cuarto punto en el que afirma que no hay afectación para el menor ni a su intimidad ni su honra. “Tampoco se menoscabó de ninguna manera la honra o reputación del pequeño, y se cuidó el interés superior del niño, ya que durante la convivencia se le brindó cariño y afecto, lo cuales son fundamentales para el desarrollo óptimo de cualquier menor.” Advierte también que gracias a la convivencia con Mariana Rodríguez, el menor ha tenido una evolución favorable en su desarrollo psicomotor.

En quinto lugar, el Sistema destaca la decisión del gobierno estatal de destinar mayores recursos a mejorar las condiciones de los albergues y otras políticas, pero también refiere que Samuel García y Mariana Rodríguez han pedido donaciones a particulares para crear un fondo.

“Se ha venido gestionando el apoyo no sólo al proyecto de vida de V.1., sino también al de todos los N.N.A. (niños, niñas y adolescentes) que se encuentran en custodia del sistema mediante proyectos enfocados en recaudar de particulares benefactores recursos para apoyar sus estudios y otras necesidades de los mismos tal es el caso de los mismos S.1. y S.2. que han venido conformando un fondo para tales fines lo anterior trae como consecuencia un aporte de restauración efectiva…”.

Captura del oficio 0218/R-7-1/2022

El sistema señala en un sexto punto, que la CEDH no tiene competencia para conocer de las resoluciones de la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes en Nuevo León, que Mariana Rodríguez hizo un trámite para solicitar la convivencia con el menor como cualquier otro ciudadano y que no recibió ningún trato preferencial ni privilegios.

Califica como deficiente el análisis de la Comisión pues no toma en cuenta la información que se le hizo llegar y que la recomendación de crear un fideicomiso carece de sustento porque no hay evidencia de que el menor haya sufrido algún tipo de daño. Repite que Mariana Rodríguez y Samuel García han estado realizando donativos de su patrimonio propio para conformar un fondo en el DIF Nuevo León.

Y finalmente, dice que hay una omisión en el análisis del marco internacional en cuanto al derecho obligación de la individualización de las medidas de protección.

El potencial de las redes sociales de Mariana Rodríguez

La cuenta de Instagram de Mariana Rodríguez tiene 2.3 millones de seguidores, lo que la clasifica como una influencer, es decir, como alguien que puede generar una influencia en las personas que la siguen y también la hace atractiva para publicitar marcas de diversos productos.

A través de sus redes sociales contribuyó a la campaña para gobernador de su esposo, difundiendo escenas con Samuel García como abanderado de Movimiento Ciudadano. Aún está en debate qué tantos seguidores sumó el candidato a la cuenta de Instagram de Rodríguez o cuánto aportó ella en votos para su campaña.

Rodríguez también publicita ahí su marca de maquillaje, vinos, ropa, comida, marcas de juguetes y es el mismo espacio donde publica decenas de fotos y videos de las niñas, niños y adolescentes del DIF Capullos, quienes por su condición de vulnerabilidad se encuentran bajo la tutela del Estado.

Al inicio de la administración, Rodríguez fue nombrada por su esposo como titular de una oficina denominada AMAR a Nuevo León, un cargo honorífico por el cual no recibe un sueldo, y aunque no tiene presupuesto asignado, cuenta con dos coordinaciones a su mando y depende directamente de la oficina del gobernador.

Mariana Rodríguez comenzó a acudir al DIF Capullos y a difundir imágenes con el rostro de los menores. Transmitió que en apoyo a un niño supuestamente con cáncer se cortaría le pelo como él para que no se sintiera triste y el momento fue noticia incluso a nivel nacional, donde la prensa rosa llegó a compararla con la Princesa Diana.

Cada día, parte de su rutina era difundir la ropa que usaría ese día con una foto frente al espejo y publicar momentos cargando bebés, abrazando niños y a algunos adolescentes. En enero de este año, difundió que llevaría a uno de los bebés a su casa solo durante un fin de semana. Esos días, habló de un padecimiento del menor y mostró fotos de él mientras lo vestía, dormía, alimentaba, el gobernador posó con él, lo vistieron con el uniforme del club de futbol Tigres y al siguiente lunes lo devolvieron al albergue.

Foto: con imágenes de Instagram

Organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos de la infancia como la Red por los derechos de la Infancia advirtieron sobre la cosificación de los menores, la trivialización de su situación y se cuestionó si las imágenes del menor estaban siendo monetizadas a través de la cuenta de Instagram de Rodríguez.

La CEDH inició entonces una queja de oficio, la cual derivó en la Recomendación 005/2022 dirigida al DIF estatal, donde concluyó que dicha convivencia no fue en apego a la Ley y que se violaron los derechos del bebé al interés superior de la niñez; a los derechos a la propia imagen, intimidad, protección de datos personales y a una vida libre de violencia; así como a los principios de dignidad y de legalidad.

Pero el DIF de Nuevo León rechazó la Recomendación, según el oficio entregado el pasado 2 de agosto, pero la Comisión le dio 10 días naturales para reconsiderar su respuesta y en caso de que aún sea negativa, dará vista al Congreso de Nuevo León para que Bazán Villarreal o quien esté al frente del Sistema, rinda un informe al respecto.