Matrimonio igualitario en Chiapas, un largo camino pendiente: UDAC

El 11 de julio de 2017, fecha en que la SCJN eliminó la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, se convertido en un día emblemático no sólo para la comunidad LGTB+ en la entidad, sino para todo el país, aseveró la organización Unidos Diferentes Asociación Civil

Aquínoticias Staff

La organización Unidos Diferentes Asociación Civil (UDAC), promotora de la acción de inconstitucionalidad 32/2016 que dio paso al matrimonio igualitario en Chiapas, conmemoró el tercer aniversario de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó las fracciones del Código Civil estatal que hasta el 2017 prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad.

UDAC señaló que el hecho histórico -ocurrido el 11 de julio de 2017- significó un acto de justicia social para una lucha que durante años había pedido certeza e igualdad jurídica para todas las familias diversas en el estado de Chiapas, por lo catalogó a la fecha como un día emblemático no sólo para la población LGBTI en Chiapas, sino para la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos en la entidad y en México.

“Es una fecha que consumó años de valiente e incansable lucha de varios colectivos y activistas que durante mucho tiempo han trabajado e, incluso, dado su vida por un Chiapas igualitario que reconozca los derechos de las diversidades y erradique la discriminación por orientación e identidad de género que tanto daño le hace a la sociedad”, señaló la asociación civil.

No obstante, Unidos Diferentes lamentó que hasta el momento existe un grave letargo en el avance de iniciativas que consumen en Chiapas el reconocimiento de otros derechos pendientes para la población LGBTI en Chiapas, como es tema de la identidad de género cuyo proyecto de ley se ha mantenido detenido durante toda la actual legislatura.

“Se trata de derechos consagrados en la Constitución que ya se ejercen en otras entidades y que no tienen por que estar restringidos debido a la carencia de procedimientos administrativos. La armonización de la documentación oficial con la identidad de las personas trans es un tema resuelto a nivel federal por la SCJN; ya sucede en Chiapas, pero se sigue obligando a las personas a llevar tediosos y costosos procesos judiciales para ello, y eso es una violación a sus derechos humanos”, apuntó UDAC.

La organización, que también consiguiera el primer reconocimiento de identidad de género en la entidad chiapaneca, aseguró que el tema tiene que abordarse por las y los diputados chiapanecos como un asunto de derechos constitucionales, dejando a un lado los debates moralistas y las visiones estrictamente personales sobre el tema. “Es la obligación de las y los legisladores garantizar derechos igualitarios para todas y todos, sin importar origen étnico, género, orientación sexual o identidad de género. Así de simple”, puntualizó.