Qué más pué… / Carlos Camacho

México norteamericano

Día del Seminario y su sisma

Soberanía, autodeterminación de los pueblos, Constitución, derechos, autonomía, que más cree usted que podemos citar, para decirnos país libre; democracia y libertad, ¿le gustan estos dos anexos?, pues bien, muchos hablan de que el pueblo está urgido de cambios y su molestia por un PRI sacado del infierno creado por Dante Alighieri en la Divina Comedia.

Todo es una farsa, como la misma vida quizá, las elecciones serán en el 2023, pero ya sabemos quién quedará en el poder como partido político, como la historia de la humanidad está escrita en la Biblia, la de México en la Verdadera Conquista de los españoles, las leyendas en los cuentos del abuelo y así sucesivamente.

El documento que narra quién gobernará se llama Tratado de Bucareli, desde ahí se gesta cualquier acción de cualquier persona gobernante, para decidir el futuro, no es el voto, sino la firma que se plasma para saber cuánto tiempo gobierna un partido y otro, por qué y para qué.

Si usted se dice cansado de AMLO, pues lástima, pues MORENA continuará en el poder, pero no es un convenio entre dirigentes, sino una decisión de Estados Unidos, el que siempre ha gobernado a nuestro país, por gobernantes hoy héroes, que en realidad no supieron hacer las cosas y terminaron por entregar a la nación, como Obregón y el mismo Juárez.

Analistas dicen que el tratado es infame hecho con desprecio, vileza y maldad contra el pueblo de México, una sociedad que tampoco sabe, porque es neófito, no tiene ni el interés ni los dejan participar en la iniciación de aprendiz, a compañero y maestro, solo como un primer paso en 3 años.

Haciendo historia, Álvaro Obregón estaba urgido de ser reconocido por los americanos pues llegó a la presidencia por un golpe militar; el presidente en EUA John Calvin y encargado de los asuntos norteamericanos estaba George Summerlin, y Alfredo Pani por México, y éstos últimos dos firmaron el Tratado.

USA aprovechó exigir en ese tratado el pago por indemnización a los ciudadanos norteamericanos, por daños causados en sus propiedades e instalaciones por la Guerra de 1910 a 1921, y pedía en el reclamo todas las ganancias no obtenidas en ese periodo, incluyendo las petroleras otorgadas en 1927; y sí, México pagó una suma millonaria que nunca se publicó.

El tratado también le prohíbe a México producir maquinaria para sus propias industrias: todo sería comprado a los Estados Unidos, por ese motivo Pemex nunca pudo adquirir su maquinaria para la perforación y refinación, en lo educativo se había prohibido el acceso a la ciencia, a la tecnología e industria, por eso hoy la pésima calidad, acuerpados por la CNTE.

Por órdenes del gobierno norteamericano se forma el Partido Revolucionario Institucional (PRI); era revolucionario para fingir la causa revolucionaria. Institucional como parte de las instituciones del gobierno, junto con el escudo y bandera nacionales.

En 2023 el Tratado termina y PEMEX anuncia con bombos y platillos inversiones millonarias extranjeras; la violencia, la amenaza sobre la seguridad poblacional, el narcotráfico y el crimen organizado son creados con el telón abajo, con un solo objetivo

Lázaro Cárdenas efectúa la Expropiación Petrolera, pero únicamente a las compañías inglesas; como castigo por haber apoyado a Huerta en su rebeldía contra el Tratado; con Díaz Ordaz se permite la inversión en la educación mexicana; se prostituyen al magisterio, dándole poder político.

Luis Echeverría, agente de la CIA americana, con el pretexto de combatir al comunismo orden del gobierno extranjero, y masacra a más de 15 mil jóvenes estudiantes. México, está escrito en USA.

Catolicismo

Se ha dicho que Chiapas dejó de ser católico y que el protestantismo ocupa el primer lugar ahora en un 60 por ciento; en efecto cada vez hay menos católicos, pero el problema o peligro no es en realidad ese, sino el que nace desde el concepto mismo de la política del socialismo en la actualidad.

Cuando se habla de que el 40 por ciento son católicos, en realidad no representa la concepción del cristianismo, es decir el 60 restante tampoco pertenece a una sola doctrina o corriente ideológica nacida de Calvo y Lutero o más allá, en el conservadurismo de la iglesia ortodoxa.

Al conmemorarse el día del Seminario en Chiapas, (haciendo referencia a la línea diocesana), se encuentra que hacen falta sacerdotes, pero estos tampoco están haciendo el papel que les corresponde, como es el mandato de la misma ley eclesiástica, es decir nacida de los sínodos.

El problema radica en su historia misma, desde Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio y hasta la actualidad, se ha dado una discrepancia en opiniones; no hay que olvidar que San Pedro no tenía una buena relación con Pablo de Tarso, sin embargo, fue más duro, férreo y en momentos hostil, cosa que no tenía quien se le entregó las llaves del cielo y es el cimiento de la iglesia.

Tampoco se ve ni siquiera a futuro lejano, un nuevo sisma como ocurrió a principios del año mil, ya no hay división y por el contrario, se está dando un reacomodo entre la iglesia católica y la ortodoxa, de las que nacen con la idea de un fundamentalismo de su fundador el propio Jesús.

Lo que mueve ahora a la iglesia católica, es la presencia de grupos subversivos, ese es en realidad el problema y lo delicado, en Chile se inició con la quema de imágenes y destrucción de templos, lo lograron en lo material, pero se olvidaron de lo espiritual y de que la gente a pesar de su miedo, terminó por seguir dentro de su fe.

En México, concretamente en la capital, Claudia Sheinbaum, ordenó la destrucción de un templo católico bajo argumentos vagos y anacrónicos, hubo no solo el derribe de columnas, sino que el destrozo de imágenes que para los que lo hicieron y el gobierno, no son de valía cultural y era mejor perderse.

La historia siempre se repite, esto que se ve, ya pasó con las camisas rojas llamados también los quema santos, la masonería ha hecho de todo por acabar con la fe y en particular con el clero, pero no se le ha hecho, ni se le hará; pues finalmente para quienes creen, el propio Jesús dijo, que nada podrá contra lo que él construyó.