“¿Quién te buscará cuando ya no esté?”: Protestan madres en la XI marcha de la Dignidad Nacional

“¡Este día no es de fiesta, es de protesta!” “¡México es una fosa!”, fueron algunas de las consignas que se proclamaron a grito desgarrado en la XI marcha de la Dignidad Nacional ‘Madres buscando a sus hijos e hijas, verdad y justicia‘, que se realizó en la Ciudad de México. Este 10 de mayo decenas de mujeres se dieron cita en el Monumento a la Madre para dirigirse a la victoria alada donde emitieron un pronunciamiento en contra de las omisiones y negligencias del Estado mexicano ante la nula respuesta por miles de casos de desaparición.

En punto de las 10:00 am la manifestación partió del Monumento a la Madre. “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”, gritaron decenas de mamás, hijas, hermanas, tías, sobrinas y nietas que buscan a sus familiares desaparecidas y desaparecidos por cuenta propia ante la inacción federal y estatal.

En México, la cifra de personas desaparecidas asciende a 99 mil 821 desde 1964, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En la mayoría de los casos, son las madres quienes buscan a sus familiares hasta por debajo de la tierra. Ellas se preguntan: ¿Quién te buscará cuando ya no esté? Duda legítima ante el panorama de impunidad que permea miles de casos en todo el país.

“Señores y señoras que gobiernan nuestro querido país: Nos crearon un infierno y las consecuencias ya las vivimos en todo el país; ya existen desapariciones en todos los estados y la violencia se apodera sin sentido de cada rincón de este, nuestro amado México. Ustedes son los únicos culpables de no haber actuado a tiempo. Quienes estamos en este emblemático Ángel de la Independencia les decimos: ¡Basta de impunidad! ¡Queremos a nuestros seres queridos desaparecidos de regreso! ¡No tenemos nada que celebrar!” Pronunciamiento de más de una centena de organizaciones que acudieron a la XI marcha de la Dignidad Nacional.

A la manifestación acudió María Guadalupe Pérez Ayala, madre de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, quien desapareció hace 10 meses en Torreón, Coahuila. La joven de 22 años de edad fue vista por última vez el 25 de junio del 2021. “Exijo que den avance a las investigaciones. Mi hija tiene una vida por delante y su bebé la necesita, ella cree que su mamá la abandonó y no es cierto, es su todo. En vez de celebrar, estoy alzando la voz”, contó a Cimacnoticias.

Karla Mariana Patiño también marchó y lo hizo junto a su hija de cinco años, quien no conoció a su abuela, Ana María Velázquez Colomer, debido a que desapareció el 30 de abril de 2015 en la Ciudad de México. La mujer de 55 años salió a trabajar y desde entonces “es como si se la hubiera tragado la tierra”, le dicen las autoridades a Karla, quien no ha parado de buscarla. “Este camino ha sido doloroso, cansado y por parte de autoridades no recibimos apoyo, ellos son los que me preguntan si sé algo de ella. Este día, y todos los demás, no me queda más que buscar a mi mamá hasta que tenga el último suspiro de vida”.

“Hijo, yo soy tu voz, soy tu derecho y te busco vivo, porque vivo te llevaron y vivo de quiero de regreso”, expresó Mónica Orozco Enríquez, quien busca a su hijo, Benjamín Ulises Medina, desaparecido desde el 27 de junio del 2013 luego de acudir a un evento de música electrónica en Pachuca, Hidalgo. La madre también caminó hasta el Ángel de la Independencia para exigir a las autoridades hacer su trabajo, pues afirmó que las familias “nadan contra corriente” en la búsqueda de sus seres queridos.

Guadalupe Pamela Gallardo Volante fue desaparecida el 5 de noviembre de 2017 en Tlalpan, CDMX. A más de cuatro años sin respuesta su madre, María del Carmen Volante, no ha dejado de buscarla ni de exigir justicia por las jóvenes que no han sido localizadas. “Qué festejamos si nos falta una en la mesa, el 10 de mayo, en su cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, esos días sólo hay duelo y desesperación”, expresó a Cimacnoticias.

Durante la XI marcha de la Dignidad Nacional también se hicieron presentes contingentes de madres migrantes provenientes El Salvador, Honduras y Guatemala, para exigir justicia por sus desaparecidos en México. “Nosotros también buscamos a nuestras hijas e hijos, quienes un día decidieron salir en busca de una vida digna, transitando por este país nuestros hijos han quedado sin localizar. Las madres hoy decimos: ¡Vivos los queremos!

La protesta concluyó con un mensaje de Guillermo Fernández, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien en medio de las protestas de decenas de madres aseguró que el organismo busca acompañarlas en sus esfuerzos. “La desaparición de un ser querido cambia la vida, ustedes se han sobrepuesto y han enfrentado lo que el Estado debería hacer: la investigación y la búsqueda”, sentenció.