AMLO “tiene la última palabra”, dice víctima de Salgado Macedonio

El candidato enfrenta dos denuncias penales, una de las cuales ya fue desechada; tiene una queja por acoso sexual que se presentó en la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero en 2007. Además, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena mantiene dos procesos abiertos en su contra

Anayeli García Martínez / Cimac Noticias

Ciudad de México. Basilia N, la mujer que denunció haber sido víctima de violación sexual por el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, reiteró que en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la última palabra.

En entrevista hoy con la periodista Lucia Lagunes Huerta, en el programa Análisis Feminista, que se transmite todos los miércoles por Violeta Radio, en el 106.1 de FM, la denunciante también consideró que Morena quedará “en un mal concepto” si mantiene a Salgado Macedonio como su candidato para la elección del próximo 6 de junio.

Consulta nuestro seguimiento del tema aquí

En respuesta, en la conferencia matutina de este miércoles, el presidente López Obrador nuevamente enfatizó que el candidato fue elegido por medio de encuestas. “La gente es la que decide, si se hacen encuestas y la gente dice estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero, se tiene que respetar, porque la política es asunto de todos, no de las élites”.

Al ser cuestionado sobre los dichos de Basilia y el posicionamiento de mujeres militantes y simpatizantes de Morena que están en contra de la postulación de Salgado Macedonio, el mandatario dijo que en estos casos la justicia debe actuar, pero destacó que no se puede perder de vista que las acusaciones se hacen en el contexto electoral.

López Obrador señaló que corresponde a la autoridad resolver estas denuncias y cuidar que no se utilicen con propósitos político-electorales o “politiqueros”, es decir, que alguien presente acusaciones de este tipo porque “no quiero que sea él (el candidato), porque a mi me tocaba”.

“No me siento segura”

En el programa Análisis Feminista, Basilia expuso que ella era simpatizante del PRD cuando a los 17 años de edad fue violada por el entonces perresdista. Cuando comenzó a formarse Morena fue una de las impulsoras de este partido, por eso ahora, como militante y fundadora, pidió a esta agrupación seriedad en la revisión de su caso.

“No me siento segura porque lo que yo hice es de tener valor, porque no cualquiera hace lo que yo hice, y más con personas como este señor, que tienen poder; y por el tiempo, porque nadie tiene el valor de denunciar. Creo que esto es un ejemplo, yo le estoy enseñando a todas las mujeres que así pasen 100 años deben denunciar, no tenemos porqué quedarnos calladas”.

Basilia relató que este lunes 15 de febrero compareció ante la “Comisión Nacional de Honestidad y Justicia” (CNHJ) para dar su testimonio, como parte de una de las dos investigaciones internas que realiza Morena para determinar si su candidato violó los estatutos del partido al ejercer violencia contra las mujeres.

Expuso que después de comparecer por casi cuatro horas se siente decepcionada del actuar de la CNHJ del partido, pues en la reunión no estuvieron presentes ninguno de los cinco comisionados para escucharla y verla a los ojos: Eloísa Vivanco, Donají Alba, Zazil Carreras, Alejandro Viedma y Vladimir Río.

Sin embargo, en ese encuentro sí se dio acceso a cuatro abogados de Salgado Macedonio, quienes trataron de interrogarla. Dijo que después de escuchar a los abogados, quienes no se ponían de acuerdo, salió de la comparecencia para tomar sus medicamentos ya que padece una enfermedad del riñón; después se retiró.

Además, denunció que en la comparecencia de este 16 de febrero, en la que se presentó Salgado Macedonio, la CNHJ no permitió que estuvieran presentes las abogadas que la acompañan en su denuncia.

Ante este señalamiento, que también hicieron sus abogadas, el día 16 por la tarde el organismo informó en un comunicado que no se restringió el acceso. “Ambas representaciones fueron informadas de que podían estar presentes en las dos audiencias, tal como consta en el documento antes citado, y como lo hiciera de forma verbal el equipo jurídico que realizó ambas audiencias”.

Dos procesos internos contra Salgado Macedonio

Salgado Macedonio enfrenta dos denuncias penales, una de las cuales ya fue desechada; tiene una queja por acoso sexual que se presentó en la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero en 2007. Además, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena mantiene dos procesos abiertos en su contra.

El primero se trata de una investigación de oficio que se abrió en enero a solicitud de la consejera Zazil Carreras, quien consideró necesario indagar después de algunas publicaciones periodísticas que aseguraron sobre la presunta violencia que ejerció el morenista en diversas ocasiones. Este proceso está en el expediente CNHJ-GRO-014/2021.

Además existe un segundo procedimiento solicitado por Basilia, bajo el número CNHJ-GRO/029/2021. Algunos medios de comunicación publicaron que este procedimiento se desechó, pero el organismo aclaró que sigue en curso y solo hubo una ”previsión” por la falta de requisitos de admisión, la cual ya fue atendida.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada Patricia Olamendi Torres, quien junto con las litigantes Ana Katiria Suárez Castro y Andrea Medina Rosas asesoran a Basilia, expuso que las audiencias que se realizaron el lunes y martes forman parte del expediente que se abrió por oficio, donde Basilia tiene calidad de testimonio, no de denunciante.

Es decir, señaló que en la comparecencia por el expediente CNHJ-GRO-014/2021no se permitió que la víctima y sus abogadas entrara porque en ese proceso Basilia solo presentó su testimonial en relación con Salgado Macedonio.

Ante estos hechos, la abogada explicó que existe preocupación de que las y los comisionados de la CNHJ pidan a la víctima volver a declarar, pero ahora como parte del expediente CNHJ-GRO/029/2021, lo que sería revictimizante. Es por esto que las abogadas solicitaron que la declaración que ya dio se tome en cuenta en ambas indagatorias.

Olamendi Torres detalló que en la audiencia del día 15 la comisión no cumplió con la Ley General de Partidos Políticos que desde la reforma de abril de 2020, en materia de violencia política de género, establece que los órganos internos de los partidos políticos deben sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género.

En esa reunión, donde no estuvieron los comisionados, mencionó la también catedrática, Basilia se negó a responder las preguntas de los abogados, debido a que no estaba obligada a hacerlo porque se trata de un procedimiento administrativo y no penal.

Por otro lado, Olamendi Torres dijo que si la CNHJ pide que Basilia vuelva a comparecer ante el organismo partidista también se estaría violando la Ley General de Víctimas, al ser obligada a contar nuevamente cómofue víctima de violación sexual.

Dos denuncias penales

A la fecha suman dos denuncias penales contra Salgado Macedonio por el delito de violación sexual. Una la presentó Basilia en noviembre de 2020 por hechos que ocurrieron en 1998 y otra la presentó otra víctima en 2016.

El testimonio de Basilia indica que hace 22 años, cuando ella tenía 17 años de edad, salió de Técpan de Galeana con su pareja rumbo a una reunión en Chilpancingo, donde estaría el político; pero su pareja la abandonó en Acapulco. Ella no tenía dinero para regresar y fue a pedir ayuda a Félix Salgado, quien aprovechó para violarla.

De acuerdo con medios de comunicación, Basilia presentó su denuncia el 17 de noviembre de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR). La declaración quedó asentada en la carpeta FED/FEMDH/FEVIMTRA-GRO/0000341/2020.

Sin embargo, la FGR no investigó la acusación y envió el caso a la Fiscalía General de Guerrero, instancia que el 14 de enero informó que lo revisaría. Una vez que se analizó esta denuncia, registrada en la Fiscalía estatal con el número 120302704000032070121, el 20 de enero la autoridad determinó que prescribió la acción penal.

La segunda denuncia penal es la que presentó una trabajadora del diario La Jornada de Guerrero en 2016, cuando Salgado Macedonio era director del medio. La víctima fue abusada en múltiples ocasiones. Esta denuncia está en la carpeta de investigación 1203027010000202017 en la Fiscalía estatal.

En enero de este año, el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, reveló que la denuncia de 2016 había sido integrada y estaba a punto de ser judicializada, es decir, estaba por emitir una orden de aprehensión contra el político, pero, aseguró que recibió la orden del gobernador, Héctor Astudillo, de no avanzar en el caso.

Aunque Salgado Macedonio presentó su solicitud de registro como candidato el 15 de febrero ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, aún falta que el organismo revise que cumplió con los requisitos y apruebe su postulación, obligación que deberá cumplir a más tardar el próximo 3 de marzo.